Киев, 28 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным возможна, однако перед переговорами Киеву стоит обсудить с партнёрами по «нормандскому формату» общие позиции. Об этом в эфире канала ICTV заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Читайте также: Зеленский рассказал, когда встретится с президентом РФ Путиным

Резников уверен, что единственным путём завершения войны в Донбассе и проведения «деоккупации украинских территорий» является не силовой, а политико-дипломатический метод.

«И поэтому такая встреча возможна. И президент [Украины] от имени государства имеет право и должен вести такой диалог, — подчеркнул вице-премьер. — Но я согласен с тем, что наши партнеры [по нормандскому формату] должны быть заранее об этом предупреждены и должны быть оговорены общие тезисы».

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, встреча двух глав государств будет целесообразной, если она будет способствовать достижению мира на территории Украины. Однако в то же время она не отменяет «нормандский формат». В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Кулеба заверил, что Зеленский готов к такому разговору, потому что он «хорошо понимает все трюки, на которые способна Москва».

Также по теме: Песков пояснил, почему встреча Путина с Зеленским невозможна

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что украинский лидер провёл бы разговор лицом к лицу с Владимиром Путиным с наступательных позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, когда российский лидер будет к ней готов. В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такие переговоры могу состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений. Что касается Донбасса, то Киев должен говорить с Донецком и Луганском, а по вопросу Крыма украинские власти могут «общаться» с созданной ими же «крымской платформой», считают в Кремле.