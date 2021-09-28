Владивосток, 28 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке 21 сентября возбудили уголовные дела против командира роты спецназа ГРУ и его зама за сексуальное насилие над военнослужащими, пишет «Лента.ру» со ссылкой на правозащитника Владимира Осечкина.

(сс) The U.S. Army Солдаты

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Предварительно установлено, что первый эпизод произошел в августе 2020 года — командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его заместитель капитан Александр Е. проводили воспитательную беседу с ефрейтором и рядовым. В ходе этой беседы командир надел на черенок швабры медицинскую перчатку, и водил ею в области промежности ефрейтора и угрожал изнасиловать его ею.

Ещё один эпизод был в ноябре 2020 года — майор требовал деньги с рядового на «нужды роты». Когда рядовой отказался, командир приказал ему полностью раздеться, его избили, связали его руки и привязали их к дереву. После этого майор палкой нанес не менее десяти ударов по телу солдата, а потом угрожал прибить его половые органы к дереву строительным степлером.

Третий эпизод случился в январе 2021 года — майор избил рядового, а после этого изнасиловал его черенком от швабры с надетым на него презервативом.

Фигуранты уголовного дела задержаны, им вменяют превышение должностных полномочий и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору.

Согласно личным делам, оба обвиняемых состоят в браке, у майора трое детей, у капитана — один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ Иркутской области 24 сентября подтвердил информацию об истязаниях, пытках и изнасилованиях, которые применялись в отношении заключенных и подследственных в учреждения УФСИН региона.