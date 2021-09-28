Уфа, 28 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Четыре санатория Башкирии вошли в ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц». Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Туризм. Башкирия

Сообщается, что данный рейтинг каждый год (уже шестой раз) формирует ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Аналитика к настоящему рейтингу представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 за 2016−2020 годы.

В результате санатории Башкирии «Янган-Тау», «Танып», «Юматово», «Якты-Куль» вошли в ТОП-100 российских здравниц. Он заняли пятое, 12-е, 25-е и 65-е места в рейтинге.

«Санаторно-курортное направление в Башкирии обладает огромным потенциалом. Имеющиеся запасы лесных и водных ресурсов позволяют активно развивать сферу оздоровления, отдыха и активного туризма в нашем регионе, и лечебные факторы башкирских здравниц дополняются живописной местностью, сочетающей горы, скалы, реки, тайгу, — все это создает естественные условия для оздоровления», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по туризму Эльмиры Тукановой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров представил проект развития Башкирского Зауралья.