Новосибирск, 28 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Новосибирске на многофункциональной ледовой арене началось остекление уникальных витражных систем и комплекс работ по устройству индивидуального теплового пункта. Это важнейшие этапы создания теплового контура спортивного сооружения и последующего запуска системы отопления, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

Параллельно на объекте продолжается монтаж профлиста, заливаются, выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода, продолжается работа по устройству входных групп на территорию спорткомплекса.

Идёт установка стеклопакетов на витражные системы арены, в которых использован стемалит — специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Всего предстоит обустроить более 11,7 тысяч кв. м светопрозрачных конструкций. Они доставляются на площадку ледовой арены из Красноярска.

Напомним, что на многофункциональной ледовой арене пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.