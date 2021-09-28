Ставрополь, 28 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проводят проверку по факту взрыва в одном из многоэтажных домов в городе Изобильном. На время проверки жителей эвакуировали. После обследования дома будет принято решение об оказании помощи жильцам поврежденных при взрыве квартир. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Sverdlovsk.sledcom.ru Спасатели на месте взрыва газа

«Жители подъезда временно эвакуированы, они обеспечены горячим питанием. Здание охраняется. Размер ущерба будет установлен в ближайшее время. Обследуем состояние дома. После будет решаться вопрос о помощи жителям, у которых пострадало имущество»,— написал глава субъекта РФ на своей странице в Instagram.

Напомним, 27 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Ленина в Изобильненском городском округе прогремел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. Пострадал один человек, его госпитализировали. Остальных жильцов подъезда эвакуировали. По факту взрыва Следственный комитет организовал проверку.