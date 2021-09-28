Москва, , 10:26 — REGNUM Главным политическим итогом утверждения законопроекта о новых принципах организации власти в регионах станет резкое ослабление позиций мэра Москвы Сергея Собянина, отметил в своем комментарии во вторник, 28 сентября, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как ни странно это может прозвучать, главный проигравший в этой инновации (а я не сомневаюсь в том, что она станет законом) — мэр Москвы Сергей Собянин.

Дело в том, что при действующей до сих пор системе ограничения губернаторских сроков такой тяжеловес федеральной политики, созданный многолетними усилиями федеральной власти, как Сергей Собянин, по всем параметрам политической карьеры и логики давно уже претендовал и претендует на высшие позиции в федеральной карьере. Это и пост президента, и, как минимум, пост председателя правительства.

Ограничение сроков губернаторских полномочий неизбежно ставило перед Собяниным и его поклонниками острую цейтнотную задачу — куда, во что, в какую должность превратить тот огромный бюрократический и ресурсный капитал, который за десятилетие был создан Собянину федеральной властью.

(Напомним, что более чем триллионная сумма расходов Москвы Собянина на «городское благоустройство» практически равна сумме расходов на благоустройство всей остальной территории России. При таких расходах, подаренных Собянину федеральным центром, вовсе не удивительно, что у Собянина создалось искреннее убеждение в том, что именно его Москва кормит Россию.)

Но ограничение срока заставляет поспешно думать: куда же деть эти символические и фактические политические триллионы? Мишустин в отставку не торопится, Путин — тоже. Тогда что же делать российскому супертяжеловесу Собянину, который давно уже поселился на первой строчке влияния региональных вождей?

И вот — ответ найден. Он может и далее наращивать политические триллионы, но в Москве, без ограничений, пожизненно. И наиболее острым его желанием может стать согласие с давно назревшим планом объединения Москвы и Московской области, тем более что недавнее территориальное расчленение Московской области в пользу Москвы делает их объединение вопросом времени.

Теперь, когда «Газпром» переехал и, значит, перенесет свои триллиардные платежи в Санкт-Петербург, за ним легко последуют и другие корпорации. И тяжелейшее бремя федеральных денег, которое с таким трудом несет на себе Москва, будет легче.

Поэтому главным политическим итогом этого законопроекта для региональной политики России я считаю резкое ослабление позиций Собянина, пожизненное продление его мандата на Москву«, — отметил Модест Колеров.