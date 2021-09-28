Ташкент, 28 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Самаркандской области при попытке продажи шестилетнего сына задержана гражданка республики, передает ряд узбекских СМИ.

Nalog.ru Суд

Журналисты отмечают, что женщина якобы пыталась продать своего ребенка за 6000 долларов, чтобы купить квартиру и жить в ней с двумя другими своими детьми.

Решением суда данная гражданка была осуждена на пять лет лишения свободы, а ее дети определены в детдом, пишут сотрудники СМИ.