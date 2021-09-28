Сухум, 28 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России, которые прошлым летом выезжали за границу, посетили Абхазию. Это следует из результатов соцопроса, проведённого ВЦИОМ.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Абхазия

По данным исследовательской организации, в Абхазии побывали 37% опрошенных среди тех, кто был летом за границей. Турцию посетили 25% респондентов, Кипр — 7%, Казахстан — 5%, а Армению и Белоруссию — по 4%.

При этом, по данным опроса, 79% опрошенных не бывали за границей последние пять лет. Всего в отпуске прошлым летом побывали 74% респондентов, из которых треть отдыхали дома.

Стоит отметить, что Абхазия также была не первом месте по популярности у жителей России в 2020 году. Рост потока туристов в эту республику начался на фоне закрытия ряда туристических направлений.