Москва, 28 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В России спрос на аренду квартир в августе-сентябре 2021 года в основном формируется студентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Merio Аренда

«Основные причины постепенного роста арендной платы на жилую недвижимость — восстановление экономики после пандемии и начало учебного года в вузах, — сказала Иванкина. — Спрос на аренду квартир в августе-сентябре 2021 г. в основном формируется студентами — они составляют 60% всех заявок. Еще одним фактором роста цен на аренду квартир, особенно в новостройках, стала положительная динамика цен на недвижимость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что аренда жилья в РФ продолжит расти в цене до конца 2021 года.