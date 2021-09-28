Пекин, 28 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Компания Changan представила на китайском авторынке новую версию кроссовера CS75 под названием Blue Whale Edition. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Changan CS75 Blue Whale Edition

Экстерьер новинки выделяется огромной решеткой радиатора, что, как отмечает китайское издание, создает «модный визуальный эффект».

Длина Changan CS75 Blue Whale Edition составляет 4650 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1715 мм. При этом размер колесной базы равен 2700 мм.

Главным новшеством модели называют новый мотор Blue Whale NE 1.5T с непосредственным впрыском топлива мощностью 180 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 300 Нм. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее в Китае был представлен новый кроссовер Changan CS55 Plus, который получил три комплектации.

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