Париж, 28 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Попытку сжечь здание мэрии и полицейский участок в коммуне Кунгу, которая является второй по численности населения на французском острове Майотта, осуществили неизвестные. Об этом 28 сентября сообщает радио Franceinfo.

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Отмечается, что вначале загорелись автомобили на парковке, а затем пожар перекинулся на здание мэрии. Сотрудникам противопожарной при содействии полиции удалось предотвратить серьезные разрушения и также был предотвращен поджог участка полиции, возле которого неизвестные развели огонь в мусорном баке.

Как уточняет радиостанция, поджоги могут быть связаны с началом операции городских властей по расселению трущоб на окраине города, часть жителей которых выступила против этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана должны быть возобновлены как можно скорее.