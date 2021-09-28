Москва, 28 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Железнодорожный транспорт на территории Москвы пополнится новыми поездами с трёхдверными вагонами. Новые поезда будут без тамбуров, сообщается на портале мэра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД-2» Щукинская»

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) до 2024 года получит 95 новых современных ж/д поездов. В 2021 году на маршруты выйдут 25 поездов с трёхдверными вагонами.

В новых ж/д составах разместят разъемы для зарядки гаджетов (смартфонов и ноутбуков) и электросамокатов. Вагоны оборудуют современными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха, места для вендинга и др.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы с начала 2021 года выделили более 11 га земель для развития железнодорожной инфраструктуры.

Читайте подробнее: Более 11 га земли выделено для развития железных дорог в Москве