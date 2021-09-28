Челябинск, 28 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Челябинской области за 27 сентября выявили 378 носителей коронавируса. Эти данные 28 сентября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее за сутки было обнаружено 375 ковид-пациентов. Таким образом, рост пока продолжается. С начала пандемии в регионе зафиксировали 96 770 случаев заражения. Вылечились пока 82 324 человека.

Больных COVID-19 насчитывается уже 9793 пациента. За сутки в регионе скончались от этой болезни ещё 23 гражданина.