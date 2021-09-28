Пенза, 28 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Пензенской области остается крайне напряженная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, которая требует принятия соответствующих решений. По информации облминздрава, одним их первых таких решений стала приостановка работ пунктов вакцинации, организованных в торговых центрах Пензы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жители областного центра теперь могут привиться только на стационарных площадках, расположенных в медорганизациях. Данная мера позволит сосредоточить весь медицинский персонал в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санаторной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций, заверил врио зампредседателя правительства — министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

«Сейчас в приоритете укрепление первичного звена. Привлекаем ординаторов медицинского института и института усовершенствования врачей для аудиоконтроля, студентов областного медицинского колледжа на прием вызовов по телефону, задействуем медицинский персонал из других учреждений здравоохранения, не задействованных под ковид, в поликлиниках города», — добавил он.

Глава облминздрава поручил первоочередно оказать помощь пациентам с признаками ОРВИ и заболевшим коронавирусной инфекцией. Также требуется не снижать темпы вакцинации и проводить диспансеризацию перенесших COVID-19 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за минувшую неделю (20 — 26 сентября) умерли 139 человек. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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