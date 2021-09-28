Ярославль, 28 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков в рамках благоустройства центральной улицы города предложил заняться формой крышек люков. Срок сдачи Комсомольской вновь может затянуться. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Люк на Комсомольской

На общегородском совещании директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров заявил, что благоустройство улицы Комсомольская планируется завершить до 1 октября.

«Здесь был комплексный подход. Сперва у нас полностью отремонтировали все свои инженерные коммуникации ресурсоснабжающие организации. Это замена колодцев, замена крышек колодцев. Ремонт старых, ветхих и изношенных коммуникаций, которые были выявлены именно при вскрытии, в ходе производства работ, те, что не смогли заранее предусмотреть. Здесь спасибо ресурсоснабжающим организациям за то, что откликнулись вовремя. Мы провели все конкурсные процедуры, к сожалению, да, это повлекло отставание от графика ранее запланированного. Но на сегодняшний день асфальтобетонное покрытие полностью уложено. Разметка — готовимся к нанесению. На сегодняшний день основные ходы слева и справа завершены. Остались работы в зоне колодцев. Планируем до 1 октября всё-таки полностью завершить этот объект и уйти с него», — сообщил директор департамента городского хозяйства.

Мэр Ярославля Владимир Волков отдельно остановился на неправильно сделанных крышках люков.

«По улице Комсомольской при нашем последнем выходе обратили внимание именно на крышки колодцев, которые круглые и примыкание в этом месте невозможно сделать качественно. Хотя в контракте изначально этого не предусмотрели, необходимо крышки заменить на квадратные. Крышка сама, естественно, круглая, но квадрат вокруг неё должен быть вписан и примыкание с плиткой должно быть очень качественное. Поэтому работы завершите», — настоял Владимир Волков.

Мэр также отметил, что сделать это необходимо, несмотря на сроки, чтобы «улица действительно была красивая, городу долго служила». Сроки завершения благоустройства Комсомольской неоднократно переносились. Сначала в мэрии были уверены, что подрядчик справится к 1 сентября, потом к 15 сентября, потом к 20 сентября и, наконец, «к началу октября».