Ижевск, 28 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В полицию Удмуртии обратилась 50-летняя сельская жительница, сообщив о потере денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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По словам заявительницы, в соцсети она нашла объявление о возможности дополнительно заработать, после того, как она прошла регистрацию на сайте, ей позвонил мужчина и представился брокером. Он убедил женщину скачать приложения для участия в торгах. Первоначальный взнос составлял 24 тыс. рублей. После этого, уверял лже-брокер, доход будет напрямую зависеть от объема вложений. Для получения максимальной прибыли в течение месяца женщина внесла на счет 1,288 млн рублей, более 1 млн рублей были получены за счет кредитов.

Через месяц женщине позвонили и сказали, что все выигранные деньги ей привезет курьер. Больше с ней на связь никто не вышел, и она обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 39-летний житель Йошкар-Олы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам пострадавшего, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что в личный кабинет банковского приложения мужчины пытаются зайти неизвестные. Для того, чтобы обезопасить средства, мужчине было предложено перевести сбережения на «безопасные счета». Необходимо взять встречный кредит на 5 млн рублей, уверял мошенник, а полученные средства перевести на «безопасные ячейки».

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