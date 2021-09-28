Ульсан, Южная Корея, 28 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Ульсан прошла торжественная церемония спуска на воду дизельной подводной лодки водоизмещением 3000 тон, оснащённой баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

Цитата из х/ф «Тайна двух океанов». Реж. Константин Пипинашвили. 1956. СССР Субмарина

По их словам, церемония спуска на воду субмарины класса Changbogo-III состоялась 28 сентября на верфи Hyundai Heavy Industries.

Известно, что подлодка, названная в честь южнокорейского борца за независимость Син Чхэ Хо, является третьей в серии трёх подводных лодок с баллистическими ракетами (БРПЛ), построенных в рамках проекта стоимостью 3,09 трлн вон (~$2,7 млрд), запущенного в 2007 году.

Подводную лодку длиной 83,5 метра и шириной 9,6 метра обслуживает экипаж из 50 человек. Субмарина оснащена тремя торпедными аппаратами, а также шестью вертикальными пусковыми установками баллистических ракет.