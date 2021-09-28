Биробиджан, 28 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Еврейской автономной области Александру Винникову определили 4 года лишения свободы условно в качестве наказания за подстрекательство подчинённого к злоупотреблению должностными обязанностями. Свою вину экс-глава региона так и не признал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

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Суд постановил, что своими действиями Александр Винников причинил бюджету региона ущерб в 24 млн рублей. В 2014—2015 годах махинации при закупках медоборудования осуществил по его указанию подчинённый. Медицинская техника была закуплена по заведомо завышенной цене.

Расследование дела экс-губернатора ЕАО проводили сотрудники УФСБ России по региону. Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов, материалами оперативно-розыскной деятельности, документами, признанными вещественными доказательствами. Наказание Александру Винникову было смягчено благодаря его государственным наградам, возрасту и состоянию здоровья. Помимо условного срока, его на три года лишили права занимать госдолжности, запретили менять постоянное место жительства и обязали ежемесячно посещать уголовно-исполнительную инспекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Биробиджанский районный суд повторно рассматривал дело Александра Винникова. Уже вынесенный приговор был обжаловал им.