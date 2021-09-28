Пенза, 28 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Пензенской области (Пензенский РЦК) в период с 16 по 17 сентября успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

Фото — Пресс служба РЦК Региональный центр компетенций Пензы

В состав комиссии вошли представители Министерства экономического развития РФ, Федерального центра компетенций, администрации Тамбовской области, региональных центров компетенций Ярославской области и Республики Башкортостан.

Сертификация региональных центров компетенций стартовала в январе 2021 года для подтверждения качества проводимой работы РЦК по внедрению инструментов бережливого производства. В составе экспертной комиссии — представители Министерства экономического развития РФ, Федерального центра компетенций и центров компетенций из других регионов страны.

«В этом году мы ввели сертификацию региональных центров компетенций. Во-первых, в некоторых случаях специалистам требуется подтянуть навыки, необходимые для помощи предприятиям в регионах. С другой стороны, сертификация позволит нам выявлять лучших и средства, которые государство выделяет на реализацию проектов в регионах, отдавать в надежные руки, людям, которые способны действительно качественно осуществлять адресную поддержку предприятий и достигать поставленных целей», — отметил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

Процедура сертификации проходила в два этапа. Деятельность Пензенского РЦК оценивалась по ряду критериев, причем как дистанционно, так и в очном формате — с выездом на предприятия, которые вовлечены в реализацию нацпроекта.

На дистанционном этапе проверялось выполнение поставленных целей, сроки реализации проектов, качество их ведения и мониторинга. На очном этапе проверялись результаты проектов на предприятиях участниках, и то, как организована работа и внутренние процессы самого регионального центра компетенций. В ходе второго этапа экспертная комиссия оценила результаты реализации проектов по повышению производительности труда под управлением регионального центра компетенций на двух предприятиях — ООО «Современная упаковка» в городе Пензе и ООО «Кузнецкий технопарк» в городе Кузнецке Пензенской области.

Компания-производитель изделий из пенополиурета на ООО «Кузнецкий технопарк» присоединилась к нацпроекту несколько месяцев назад, и в настоящий момент внедряет инструменты бережливого производства под руководством специалистов РЦК. Комиссия отметила сильные стороны пилотного потока производства поролона и высокую вовлеченность рабочей группы на предприятии.

В качестве проверки завершенного проекта была произведена оценка потока-образца на ООО «Современная упаковка». Это предприятие завершило пилотный проект в первом полугодии 2021 года с высокими показателями сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов и, как следствие, повышения выработки в потоке. За 6 месяцев работы были получены достаточно значимые результаты: время протекания процесса производства снизилось с 25 до 16 час, количество незавершенного производства сократилось с 39 до 24 тонн, сократился путь транспортировки сырья и материалов с 777 до 646 м. Помимо этого внедрено адресное хранение краски и флексоформ, изменена внутренняя логистика на производстве.

Также комиссия провела оценку деятельности «Фабрики процессов» — учебно-производственной площадки, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, и работ по обучению в региональном центре компетенций.

По итогам проведения сертификации экспертная комиссия отметила высокий уровень организации работы РЦК Пензенской области и дала положительное заключение. Итоговая оценка работы регионального центра компетенций показала полное соответствие стандартам, утвержденным Федеральным центром компетенций.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Пензенской области с 2019 года реализуется национальный проект «Производительность труда», который призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Проект в регионе успешно развивается, и к настоящему моменту уже перевыполнен плановый годовой показатель, а именно 47 предприятий области вовлечено в его реализацию.

Как отметил руководитель Пензенского РЦК Сергей Токарев, высокая оценка достижений работы РЦК напрямую связана со всесторонней поддержкой, которую оказывают правительство Пензенской области, кураторы проекта — врио заместителя председателя регионального правительства Валерий Беспалов и врио министра промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на официальном сайте ФЦК: производительность.рф.