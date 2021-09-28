Симферополь, 28 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Генеральный директор государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» Алексей Титов покинул пост. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале минстроя Республики Крым 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Алексей Викторович занимал эту должность с декабря 2019 года. Благодаря эффективной работе и активному участию в реализации ФЦП ему удалось наладить процессы как внутри организации, так и на строительных площадках. В августе текущего года Алексей Титов был удостоен звания Заслуженный строитель Республики Крым», — отметил заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Антон Запоточный.

ГКУ РК «Инвестстрой» занимается заключением договоров на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, подготовкой заданий на выполнение инженерных изысканий и проектирование, обеспечением прохождения государственной экспертизы проекта и утверждения документации, обеспечением получения документации на ввод объектов в эксплуатацию и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября суд отправил под арест бывших вице-премьера Крыма Евгений Кабанова и главу минстроя Крыма Михаила Храмова, подозреваемых в мошенничестве при строительстве водовода.