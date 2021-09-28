Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Уллубию Агаеву. Его признали виновным в оказании помощи членам террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Были подтверждены переводы членам незаконных вооруженных формирований в Сирию, сделанные Агаевым в период с 2017 по 2018 год, сообщили в пресс-службе суда.

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Всего было послано на деятельность террористов около 80 тыс. рублей. Были установлены и территории, откуда были сделаны банковские переводы — из города Избербаш в Дагестане и из Москвы — с территории продовольственного центра «Фуд Сити».

По приговору суда пособник боевиков отправится в колонию строгого режима на девять с половиной лет. Наказание оказалось столь суровым, так как подсудимый ранее был осужден за хранение наркотиков.

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