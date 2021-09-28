Минск, 28 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Содружество независимых государств (СНГ) состоялось в качестве современной международной региональной организации. Об этом 28 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Беларусь неизменно твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала», — сказал он в приветствии к участникам международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы».

Также Лукашенко отметил, что СНГ «состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц», а также назвал содружество «примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств», которые сохранили исторические, культурные и родственные связи между народами.

Отметим, международная научно-практическая конференция «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы» проходит в Минске 28 и 29 сентября на базе Национальной академии наук (НАН) Белоруссии.