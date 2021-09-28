Уфа, , 10:12 — REGNUM Представительство Конгресс-бюро Башкирии торжественно откроют в Казахстане. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что 27 сентября делегация республики во главе с руководителей региона Радием Хабировым прибыла с официальным визитом в Казахстан: глава Башкирии намерен встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым и другими официальными лицами.

Отмечается, что 28 сентября в Казахстане состоится представление экономического и инвестиционного потенциала Башкирии, а 29 сентября пройдет торжественное открытие представительства Конгресс-бюро республики.

Глава Башкирии также намерен встретится с выходцами из Башкирии, которые сейчас проживают и трудятся в Казахстане.