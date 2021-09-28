Цхинвал, , 10:09 — REGNUM Представители Южной Осетии и Грузии 27 сентября провели очередную встречу в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на границе между республиками возле села Эргнети.

Южная Осетия на карте

«Основным вопросом, поднимаемым югоосетинской стороной на встрече … остаётся незаконный грузинский пост в селе Уиста. К сожалению, ситуация пока не сдвинулась с мертвой точки, но мы продолжаем требовать снятия этого поста», — сообщил журналистам глава югоосетинской делегации Егор Кочиев.

Он также сообщил, что представители Цхинвала указали на 11 случаев нарушений границы Южной Осетии гражданами Грузии. Кроме того, были случаи нарушения границы беспилотниками и вертолётом.

Со стороны Тбилиси, по информации «Первого канала Грузии», на встрече в формате МПРИ выступили против задержания югоосетинскими пограничников нарушителей границы, назвав эти задержания «незаконными».

Стоит отметить, что это была 102-я встреча в формате МПРИ. Следующая должна пройти 18 ноября.