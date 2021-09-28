Гётеборг, Швеция, 28 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Взрыв в одном из жилых домов прогремел в центре города Гётеборг (Швеция). Об этом 28 сентября сообщает портал Nordic News со ссылкой на местные СМИ.

geralt Взрыв

Отмечается, что, по согласно предварительным данным, в результате инцидента в медучреждения были направлены 20−25 человек, из которых не менее трех была ранены серьезно.

При этом, по информации газеты Aftonbladet, взрыв произошел примерно в 05:00 (06:00 мск), после чего начался пожар и из здания эвакуировали 100−200 человек. Причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое пострадавших при взрыве газа в частном доме поселка Новый Хушет города Махачкалы находятся в тяжелом состоянии.