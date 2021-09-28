Топки, Кемеровская область, 28 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Кемеровская спортсменка Милена Андреева показала лучший результат на первенстве России по дуатлон-кроссу среди юниоров 16−19 лет. Об этом сообщил телеграм-канал «Кемерово 1».

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Кросс

Отмечается, что Милена Андреева из города Топки.

Дуатлон-кросс — комбинация из бега и кросс-кантри велогонки, проходимая в непрерывной последовательности.