Москва, 28 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» являются самой молодой командой Российской премьер-лиги (РПЛ) по среднему возрасту игроков. Об этом 28 сентября сообщает Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

Mota.ru Футбол

Средний возраст футболистов «Крыльев Советов» составляет 24,84 года. На втором месте идёт «Спартак» (25,34 года). Замыкает тройку «Динамо» — (25,83 года).

Самыми возрастными командами чемпионата России являются «Сочи» (29,12 года), «Зенит» (28,51 года) и «Уфа» (28,11 года).

Напомним, на сегодняшний день «Зенит» является лидером РПЛ. На втором месте идёт «Динамо», «Спартак» — на восьмом, «Крылья Советов» — на 11-м.