Ярославль, 28 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославле до сих пор не начали благоустройство 4 дворовых территорий по губернаторскому проекту «Решаем вместе», еще на 4 дворах работы в начальной стадии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Работы в Юбилейном парке

Вопрос благоустройства обсудили на общегородском совещании. По проекту «Решаем вместе» в Ярославле в 2021 году делали 25 дворовых территорий, 7 из них сданы. По 18 проведены повторные аукционы по определению подрядчика. На 2 дворах в Дзержинском районе работы начнутся только в начале октября, в Заволжском районе только приступили к ремонту на двух дворовых территориях.

В Кировском районе не начиналось благоустройство 2 дворов, еще по одному только приступили. Объем выполненных работ по остальным дворам составляет от 45 до 95 процентов. Из двух общественных территорий завершено благоустройство сквера у Яковлевской церкви. Вторая территория — Парка Победы на Липовой горе.

«У нас там подрядная организация «Экопарк». Мы также разыгрывали данный объект повторно. Сейчас процент выполнения — 40%. Выполнены работы по обустройство дренажной системы на объекте, устройству ливневой канализации, проведены работы по устройство корыта для монтажа электрокабеля. И сейчас ведутся работы по подготовке к укладке тротуарной плитки», — сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

Также на трех территориях города должны быть установлены многофункциональные спортивные комплексы. В двух парках работы ведутся с августа, но процент выполнения крайне невелик. По третьей территории процесс и вовсе не начинался.

«Юбилейный парк. Там у нас работает организация «Ярдорремстрой». Общий процент выполнения — 30%. Тверицкая набережная, подрядчик — компания «Крепыш». Процент выполнения — 45%. Здесь в настоящее время ведутся работы по укладке тротуарной крупноформатной плитки, устанавливаются лавочки. И третий объект — «Озерная гривка». Аукцион проведен, заключен контракт с предпринимателем Арефьевым. Данным подрядчиком представлен график производства работ в адрес заказчика. Сегодня выход на объект. Для того, чтобы решить организационные вопросы, у нас запланирован туда выезд всех заинтересованных сторон», — сообщила Наталья Шетнева.

Мэр Ярославля на общегородском совещании предложил подчиненным еще активнее контролировать ход работ.

«У нас фактически остался последний месяц, когда погода позволит проводить работы. То, что все контракты заключены, — это здорово. Но вот «Озерная гривка» у нас последний контракт, последняя такая ответственная территория, за которой нужно очень внимательно следить и быть включенным во все процессы, чтобы за этот месяц все работы были закончены. По возникновению проблем, коллеги, прошу их озвучивать заранее, — обратился Владимир Волков к главам районов.

Согласно порталу госзакупок, работы на «Озерной гривке» подрядчик должен завершить к 1 декабря. Срок сдачи Юбилейного парка по муниципальному контракту — середина сентября, и уже ясно, что подрядная организация с работой не справилась.