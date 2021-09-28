Москва, 28 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») назвал преступным предложение расселять авариное жилье с помощью ипотеки и аренды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Местные власти с радостью воспримут возможность вместо представления жилья при сносе аварийного фонда загнать астраханцев в ипотеку. Абсолютно преступное по своим целям и последствиям предложение», — отметил Шеин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. В Фонде содействия реформирования ЖКХ рассматривают возможность граждан улучшить свои жилищные условия при переселении из аварийного жилья через механизм субсидированного ипотечного продукта.