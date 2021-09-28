Киев, 28 сентября 2021, 10:05 — REGNUM Украина воплощает стандарты Североатлантического альянса и уже готова к вступлению в НАТО, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, власти страны уже воплотили стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки, однако для вступления нужно политическое решение.
Он также отметил, что ради стандартов НАТО на Украине были разделены руководящие должности в Вооруженных силах: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили, что в настоящий момент нет понимания, когда именно Киев официально получит ПДЧ НАТО. Глава ведомство Дмитрий Кулеба отметил, что процесс евроатлантической интеграции Украины растянулся «уже неприлично долго» и сейчас Киев ведёт «откровенный разговор» с руководством альянса о том, что интеграция не может быть бесконечной.
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