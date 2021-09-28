Киев, 28 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Украина воплощает стандарты Североатлантического альянса и уже готова к вступлению в НАТО, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

По его словам, власти страны уже воплотили стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки, однако для вступления нужно политическое решение.

«То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать», — цитирует его «Первый независимый».

Он также отметил, что ради стандартов НАТО на Украине были разделены руководящие должности в Вооруженных силах: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили, что в настоящий момент нет понимания, когда именно Киев официально получит ПДЧ НАТО. Глава ведомство Дмитрий Кулеба отметил, что процесс евроатлантической интеграции Украины растянулся «уже неприлично долго» и сейчас Киев ведёт «откровенный разговор» с руководством альянса о том, что интеграция не может быть бесконечной.

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