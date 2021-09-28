Ташкент, 28 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Узбекистан, сообщает Podrobno. uz со ссылкой на сообщение Госдепа.

U.S. Department of State Флаги США и Узбекистана

«Американская делегация прилетит в Ташкент 4 октября из Женевы, где пройдет двусторонний диалог по стратегической стабильности между США и Россией», — говорится в публикации.

В рамках визита Шерман запланирована встреча с высокопоставленными лицами Узбекистана и представителями гражданского общества республики.