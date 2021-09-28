Москва, 28 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Более 4,5 тыс. рабочих мест планируется создать на участке бывшей промышленной зоны «Кунцево» в Можайском районе Москвы, сообщает 28 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Площадь участка, которому предстоит реорганизация в рамках программы «Индустриальные кварталы», составляет более 20 гектаров.

«Планируемый объём инвестиций в реализацию проекта составит почти 20 млрд рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 млрд рублей в год, — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. — Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест, в том числе для инженеров и учёных».

Ожидается, что около трети площади займут высокотехнологичные производства. Также появится общественно-деловая застройка.

В июне 2021 года было подписано соглашение о реорганизации первого участка промзоны площадью 16 гектаров.