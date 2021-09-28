Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Югре до 30 сентября 2021 года проходит набор волонтёров для участия во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

V-2020.org Перепись населения будет проведена 344 регистраторами

Добровольцем может стать и любой житель Югры в возрасте от 18 до 50 лет. Волонтёры будут информировать жителей ХМАО о возможности принять участие в переписи на участках или на рабочих станциях межфункциональных центров, расположенных на территории региона. Они будут консультировать граждан по общим вопросам переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года.