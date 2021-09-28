Якутск, 28 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Два воздушных судна с пассажирами, летевшими в Якутск, отправлены на запасной аэродром в городе Мирный. Причиной такого решения назван сильный ветер, написало News.Ykt.ru.

Spaceaero2 Самолёт авиакомпании «Якутия»

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

Читайте также: Из-за дыма лесных пожаров задержаны 14 рейсов из аэропорта Якутска

Оба самолёта летели из Москвы, рейсы выполняли авиакомпании «Якутия» и S7. Теперь их прибытие в столицу Якутии запланировано на вечер 29 сентября.

«Воздушные суда авиакомпаний «Якутия» и S7 сегодня утром, 28 сентября, перенаправлены на запасной аэродром в Мирном по причине неподходящих погодных условий. Ветер по курсу посадки попутный, скорость составляет 8−9 м/с, что выше допустимых пределов согласно руководству по летной эксплуатации воздушных судов типов Boeing 737−800 и Airbus А321. При этом для принятия решения длина ВПП не имеет значения», — сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, летом взлёты и посадки в Якутске откладывались из-за сильной задымлённости, причиной которой стали лесные пожары в республике.