Москва, 28 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Перенесённая коронавирусная инфекция влияет на будущую беременность, снижая шансы женщины зачать ребёнка. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

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Она пояснила, что специалисты проанализировали данные пациенток, переболевших COVID-19, до болезни и после, и увидели, что «перенесённая в тяжёлой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)».

«Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания, а также исходы программ ВРТ. Эти данные сейчас готовятся к публикации», — сказала в интервью газете «Известия» Долгушина.

Также отмечается, что проблемы с зачатием коронавирус может спровоцировать и у мужчин. Тогда стоит обратиться за помощью к врачу-андрологу, а при более серьёзных проблемах с зачатием у пары, в которой мужчина переболел COVID-19, — к репродуктологу.

Долгушина добавила, что вакцина от коронавируса не может повредить процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). По её словам, приступать к ней можно уже через две-три недели после прививки. Опасения некоторых специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему женщин и спровоцировать отторжение пересаженного эмбриона, представитель Минздрава РФ назвала беспочвенными.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре перечислили последствия при беременности после перенесённого коронавируса. Так, у младенца, мать которого переболела COVID-19 во время пятой-шестой недели беременности, может развиться тяжёлый порок глаза. В случае тяжёлого протекания нового заболевания плод у беременной женщины испытывает гипоксию, что также может оказать влияние негативного характера на развитие ребёнка.