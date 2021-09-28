В Минздраве РФ оценили шансы женщин забеременеть после COVID-19
Москва, 28 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Перенесённая коронавирусная инфекция влияет на будущую беременность, снижая шансы женщины зачать ребёнка. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»
Она пояснила, что специалисты проанализировали данные пациенток, переболевших COVID-19, до болезни и после, и увидели, что «перенесённая в тяжёлой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)».
«Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания, а также исходы программ ВРТ. Эти данные сейчас готовятся к публикации», — сказала в интервью газете «Известия» Долгушина.
Также отмечается, что проблемы с зачатием коронавирус может спровоцировать и у мужчин. Тогда стоит обратиться за помощью к врачу-андрологу, а при более серьёзных проблемах с зачатием у пары, в которой мужчина переболел COVID-19, — к репродуктологу.
Долгушина добавила, что вакцина от коронавируса не может повредить процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). По её словам, приступать к ней можно уже через две-три недели после прививки. Опасения некоторых специалистов о том, что в период подготовки к процедуре ЭКО вакцинация может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему женщин и спровоцировать отторжение пересаженного эмбриона, представитель Минздрава РФ назвала беспочвенными.
Читайте также: В Роспотребнадзоре назвали последствия COVID-19 при беременности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре перечислили последствия при беременности после перенесённого коронавируса. Так, у младенца, мать которого переболела COVID-19 во время пятой-шестой недели беременности, может развиться тяжёлый порок глаза. В случае тяжёлого протекания нового заболевания плод у беременной женщины испытывает гипоксию, что также может оказать влияние негативного характера на развитие ребёнка.