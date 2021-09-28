Иркутск, 28 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Любопытным наблюдением о странной работе поисковика «Яндекса» поделился телеграм-канал «Иркутск политический»:

Цитата yandex.ru Страница поиска «Яндекса» по забпросу «губернатор», выполненная из Горно-Алтайска

«Если в поисковой строке «Яндекса» набрать слово «губернатор», то первые страниц 10 выдачи будут фотографии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сначала мы даже подумали, что «Яндекс» как-то некорректно определил наше местоположение, что геолокация дала сбой. Но нет. Откуда бы вы ни заходили в поиск, при запросе «губернатор» в выдаче будет Воробьев».

Корреспонденты редакции ИА REGNUM тоже провели эксперимент: в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Приморье, Алтайском крае, Республике Алтай выяснили, что даже при выборе региона фактического нахождения и под регистрацией «Яндекса» в правой части экрана неизменно возникает: «Андрей Юрьевич Воробьёв. Российский политик».

Блок с фотографиями справа тоже весьма любопытен. При переходе в «картинки» сотни изображений самого признаваемого «Яндексом» губернатора разбиты на рубрики: «официальное фото», «фото на лоне природы», «Новосибирск», «мать Людмила Воробьева», «в молодости», «первая жена фото», «жена», «биография», «молодой». А также — «национальность», «семья», «дети», «портрет для кабинета».

Цитата yandex.ru Андрей Юрьевич Воробьёв — главный при запросе слова «губернатор» на «Яндексе»: справа под его обозначением — огромное количество фотографий с любопытными метками

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021-го ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант предупреждение не исполнил.

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