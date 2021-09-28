Пенза, , 10:04 — REGNUM Избранный губернатором Пензенской области Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе», — говорится в сообщении.

На мандат Мельниченко претендует замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, которая была второй по списку в региональной группе. ЦИК РФ примет окончательное решение по передаче мандата.

ИА REGNUM напоминает, 28 сентября в Пензе пройдет инаугурация избранного губернатором Олега Мельниченко.

По итогам трехдневного голосования пензенцы выбрали главой региона Олега Мельниченко, который получил поддержку 72,38% избирателей. Также на пост губернатора претендовали кандидат от КПРФ Олег Шаляпин, набравший 12,35% голосов, на третьем месте с 5,69% Алексей Шпагин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,67% голосов, 2,30% — у Петра Чугая из Партии пенсионеров.

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