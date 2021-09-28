Махачкала, 28 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Трое пострадавших при взрыве газа в частном доме поселка Новый Хушет города Махачкалы находятся в тяжелом состоянии. Среди них двое взрослых и один подросток, сообщили 28 сентября в региональном минздраве.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«Три человека — двое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У молодого человека 24,58% ожогов поверхности тела; у 38-летней женщины — 34%; у подростка 14 лет — 22%», — оценили состояние пострадавших специалисты ожогового центра.

Еще двое пострадавших детей — малыш, которому нет и двух лет, и подросток — находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается всемерная медицинская помощь, ситуацию взяла под контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Напомним, взрыв газа произошел утром 28 сентября в одном из частных домов в пригороде Махачкалы. В больницу были доставлены пять человек, в том числе трое детей.