Москва, , 10:10 — REGNUM Голосование неизбежно будет многодневным до тех пор, пока длится пандемия коронавирусной инфекции. Кроме того, такой формат вполне удобен, заявил зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Голосование Анна Алябьева © ИА REGNUM

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По его словам, трёхдневное голосование сейчас — императив, и ничего плохого в таком формате нет. Иной вариант невозможен.

«До тех пор, пока будет продолжаться пандемия, длительное голосование, трёхдневное допустим, абсолютно неизбежно», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза не смог сказать, сохранится ли такой формат после пандемии, но отметил, что он довольно удобный. В США, напомнил он, голосование длится месяц, и это считается нормальным.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев считает, что «вполне можно рассмотреть вопрос о проведении» расследования в отношении американских IT-гигантов, которые предположительно пытались повлиять на исход российских выборов.

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