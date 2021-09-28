Афины , , 10:05 — REGNUM Одиннадцать несопровождаемых детей-беженцев и мигрантов покинут Грецию во вторник, 28 сентября, рейсом из международного аэропорта Афин «Элифтериос Венизелос», сообщает AMNA. Дети отправятся во Францию, в результате чего общее число несопровождаемых несовершеннолетних, переселенных из Греции в государства-члены ЕС, превысит 1000 человек.

Беженцы

В частности, с 15 апреля 2020 года по 23 сентября 2021 года, после действий Генерального секретариата по защите несопровождаемых несовершеннолетних, 995 детей были переправлены в Бельгию, Болгарию, Францию, Германию, Швейцарию, Ирландию, Италию и Хорватию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Португалию и Финляндию. С переездом 28 сентября общее число несопровождаемых лиц, переселенных в ЕС, возрастает до 1006.

Согласно заявлению, опубликованному заместителем министра по вопросам миграции Софией Вультепси и Специальным секретарем по делам несовершеннолетних без сопровождения Ирини Агапидаки, налицо совместная приверженность государств-членов ЕС, Европейской комиссии и международных партнеров защите несопровождаемых несовершеннолетних; эффективность работы на этом направлении отражает «узы солидарности и взаимопонимания, которые в то же время являются основополагающими ценностями ЕС».