Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области могут привиться от гриппа в 111 пунктах вакцинации, развернутых для иммунизации от коронавирусной инфекции. Уже воспользовались возможностью обезопасить себя и близких от распространения ковида и гриппа более 157,6 тыс. местных жителей. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Lenobl.ru Регистратура в одной из взрослых поликлиник Ленобласти.

Вакцинация от гриппа в Ленинградской области продлится до 1 декабря. На сегодняшний день в регион поставлено 374 160 доз препаратов «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

"Данные вакцины имеют актуализированный состав штаммов на предстоящий эпидсезон. Они изготовлены на основе штаммов, циркуляция которых прогнозируется по данным мониторинга на территории России этой осенью и зимой», ― пояснил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона. Вакцинация проводится в тех же местах, где делают прививку от COVID-19 — в регионе работает 111 таких пунктов.

«Совместно с вакцинацией против гриппа также можно привиться против пневмококковой инфекции. Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа ― научно доказано, что при совмещении препаратов их эффективность особенно высока», ― добавил Вылегжанин.

Напомним, вакцинация от пневмококковой инфекции проводится единожды, а от гриппа необходимо повторять каждую осень. Между прививками от COVID-19 и от гриппа должно пройти не менее 30 дней.