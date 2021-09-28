Приштина, , 09:56 — REGNUM Десять албанцев за нападение на группу сербов задержала полиция Косово. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба косовской полиции.

Арест Connor Tarter

«В понедельник около 16:00 в отделение полиции «Юг» в Южной Митровицы поступила информация об инциденте…, в котором участвовали несколько человек. Полицейские сразу провели розыскные мероприятия, выявили и задержали 10 человек по подозрению в участии в нападении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «нападение» и восемь человек из числа задержанных были арестованы, еще двое, являющиеся несовершеннолетними, также понесут ответственность за совершенное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Косово на группу из пятнадцати сербов в южной части города Косовска Митровица, которые стояли в очереди перед зданием Агентства по сельскому хозяйству, напала группа молодых албанцев, вооруженная ножами и стеклянными бутылками.