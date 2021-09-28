Оренбург, 28 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Законодательное собрание Оренбургской области седьмого созыва на своем первом заседании приняло решение о том, что ее представителем в Совфеде России станет вновь Андрей Шевченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zaksob.ru Сенатор Андрей Шевченко

Стоит отметить, депутаты голосовали тайно. Изначально была предложена одна кандидатура — Андрея Шевченко («Единая Россия»). Однако коммунисты (у которых в новом созыве 12 мандатов) внесли еще кандидатуру Владимира Гудомарова (КПРФ). За Шевченко свои голоса отдал 31 депутат, за Гудомарова — десять.

Напомним, Шевченко являлся сенатором и от Заксобрания региона шестого созыва (2016−2021 годы).