Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Югра получит из федерального бюджета инфраструктурный кредит на реализацию девяти проектов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Mariluna Сургут

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа получит 8,7 млрд бюджетных рублей на строительство научно-технологического центра в Сургуте, а также создание промышленной площадки в Нягани, строительство двух полигонов твёрдых коммунальных отходов, очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) в Сургуте и котельной в посёлке Солнечный Сургутского района, двух спортивных комплексов в Сургуте.

Помимо этого, правительство Югры направило дополнительную заявку на финансирование строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута с потребностью в бюджетных кредитах 13,9 млрд рублей для участия в конкурсном отборе.