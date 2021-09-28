Уфа, 28 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Главе Кушнаренковского района Башкирии предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Земля

По версии следствия, обвиняемый 44-летний глава администрации района летом 2019 года подписал договор аренды земельного участка общей площадью 145 га с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного около села Первушино Старокамышлинского сельсовета с ООО «Авента», которое сельскохозяйственную деятельность не вело.

«В последующем, глава района, в нарушение требований земельного законодательства, согласно которым указанные земли не могут быть реализованы по договору купли-продажи путём проведения аукционов и торгов, объявил конкурс о продаже указанного земельного участка, при этом, занизив его цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей, и реализовал единственному участнику — вышеуказанной коммерческой организации, которая планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в результате данный участок земли выбыл из распоряжения администрации района, таким образом, был причинен ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 8,6 млн рублей.

«Преступный факт был выявлен оперативниками Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностях полномочий.

«В настоящее время в администрации района и сельсовета, а также в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены работники администрации и коммерческой организации, исследована служебная документация, выполняются дальнейшие следственные действия, направленные на завершение расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отстранил фигуранта уголовного дела от занимаемой должности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главу Кушнаренковского района Башкирии временно отстранили от работы.