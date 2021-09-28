В Перми до устранения нарушений закрыли концерт-холл
Пермь, 28 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Перми принудительно закрыли концерт-холл. Причиной названа пожарная опасность здания, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
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Судебные приставы
Представители надзорных органов выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности, которые угрожали здоровью и жизни посетителей. Прокуратура в судебном порядке потребовала приостановить деятельность увеселительного заведения.
Судебная инстанция удовлетворила иск. Вынесено решение о закрытии концерт-холла до устранения недочётов. В настоящее время приставы опечатали объект.