Краснодар, 28 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. К массовому севу озимых в хозяйствах Краснодарского края планируется приступить в начале октября, сообщили 28 сентября в пресс-службе администрации края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница в поле

«Наши аграрии уже посеяли озимый рапс на площади более 65 тысяч гектаров. К массовому севу зерновых планируем приступить к концу недели и завершить работы до 25 октября. Многолетние наблюдения специалистов показывают, что это самые оптимальные сроки. Хозяйства края полностью обеспечены техникой, топливом и минеральными удобрениями. Подготовили порядка 417 тысяч тонн семян озимых зерновых культур — все они отечественной селекции высокого качества», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего под урожай зерновых колосовых культур на 2022 год в регионе отведено около 1,8 млн га — в том числе более 1,6 млн под озимую пшеницу, 179 тыс. га — под ячмень, 1,3 тыс. га будет отведено под культуру тритикале — это гибрид ржи и пшеницы.