Токио, 28 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Компания Toyota представит минивэн Noah нового поколения в начале 2022 года. Об этом сообщает издание BestCarWeb.

Toyota Toyota Noah

На данный момент японский автопроизводитель выпускает три похожие модели минивэнов — Noah, Voxy и Esquire. Однако только Noah получит новое поколение, а место Voxy займет версия Noah Custom. Отличием этой модификации от стандартных моделей Noah станет другой дизайн передней части.

Toyota Noah нового поколения может быть построена на базе «тележки» TNGA. Именно эта платформа лежит в основе новых моделей компании. Ожидается, что Noah получит 152-сильный бензиновый мотор объёмом 2,0 л, а также гибридную версию.

Ранее Toyota объявила о прекращении выпуска минивэнов Esquire в декабре 2021 года. Пока не сообщается причина остановки производства.

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