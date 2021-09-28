Москва, 28 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На данный момент среди симптомов COVID-19 стали чаще встречаться симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Об этом 28 сентября рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией… общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — приводит ее слова сайт стопкоронавирус.рф.

Также врач уточнила, что у десятой части пациентов при этом других проявлений нового заболевания может не быть вовсе и указала, что во время второй волны пандемии коронавируса желудочно-кишечные проявления стали встречаться заметно чаще, что, как она считает, связано с мутациями SARS-CoV-2.

При этом Омарова добавила, что теперь рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт может, как и органы дыхания, служить «входными воротами» для коронавирусной инфекции.

«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8−1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим повышенной готовности в Омской области, введённый из-за COVID-19, продлён до 31 октября.